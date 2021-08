Incendio a bordo di uno yacht di 23 metri, salvate 13 persone

I bagnanti hanno notato una grossa e densa nube grigia di fumo che si alzava in lontananza

Paura nelle acque di fronte alla spiaggia di Montalto di Castro dove nel pomeriggio di oggi, 25 agosto, i bagnanti hanno notato una grossa e densa nube grigia di fumo che si alzava in lontananza. Le fiamme, scoppiate intorno alle 14 per cause ancora da appurare, hanno coinvolto uno yacht di 23 metri con 13 persone a bordo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della guardia costiera di Montalto, dipendente da quella di Civitavecchia, i vigili del fuoco con la motobarca VVF M07 e quelli di Civitavecchia (17/A). Le 13 persone, per paure del rogo, avevano già abbandonato lo yacht con un gommone e sono state soccorse. Nessuna di queste ha riportato danni fisici. Durante l'attività di spegnimento l'imbarcazione, a causa del progredire delle fiamme, è affondata.