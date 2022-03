Incendio alla yacht club

Incendio allo yacht club di Santa Marinella. L'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia poco dopo la mezzanotte al Club Castrum Novum del comune del litorale lazioale.

All'arrivo sul posto i pompieri si sono trovati di fronte una situazione di incendio generalizzato. Il fuoco si era completamente impadronito della struttura. Cominciata immediatamente l'opera di spegnimento i vigili del fuoco hanno faticato non poco per estinguere completamente l'incendio. Visto la mole delle fiamme si è reso necessario l'ausilio dell'autobotte AB17.

Ingenti i danni alla struttura ma non si è registrato nessun ferito. Le cause sono in corso di accertamento.