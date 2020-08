Incendio sulla Cassia, brucia un vivaio: salvati i proprietari

Violento incendio a Roma, a località Le Rughe, dove alle 12 le fiamme hanno distrutto parte di un vivaio in via Cassia 2430. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale. I propietari sono stati evacuati dalla propria abitazione presente all'interno dello stesso terreno in cui sorge il vivaio.

Oggi, inoltre, è andato in scena un invence anche in via Domizia Lucilla. Alle 12,10 circa, sono state inviate dalla sala operativa 3 squadre dei vigili del fuoco. Alle ore 15,40 la situazione è sotto controllo. A Monte Ciocci, invece, ha bruciato ancora l'area verde.