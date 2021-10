Incendio in un vivaio, distrutte due serre

Incendio nella periferia di Roma nord ovest dove, nella notte tra il 19 e il 20 ottobre, i carabinieri della stazione di La Storta sono dovuti intervenire insieme ai vigili del fuoco per un rogo scoppiato in un vivaio, in via Anguillarese. Le fiamme, partite per cause imprecisate, hanno coinvolto due serre, una completamente distrutta e l'altra danneggiata gravemente.

Ancora da quantificare i danni. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito o intossicato. Chi indaga al momento non esclude nessuna pista, neanche quella di un corto circuito dell'impianto all'interno del vivaio.