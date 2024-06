Incendio al vivaio: brucia un capannone pieno di legna

Un vasto incendio che ha impegnato i soccorritori per quasi due giorni interi. Un vivaio, andato in fiamme nella giornata di sabato con le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza terminate nella giornata di lunedì. Le fiamme in una vasta area a Fonte Nuova, provincia nord est della Capitale.

Vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, della caserma di Montelibretti, volontari della protezione civile e carabinieri sono intervenuti in via Lago di Scanderello, al vivaio Floreal. A prendere fuoco un capanno contenente torba e legna. Favorite dal vento le fiamme hanno preso forza rapidamente interessando le sterpaglie circostanti.

Distrutta la struttura, pompieri e protezione civile hanno proseguito le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area terminate nella giornata di lunedì. Restano da accertare le cause, sull'incendio accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Fonte Nuova.