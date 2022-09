Incendio distrugge una villetta nella notte

Fiamme in una villetta di Mazzano Romano. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 4:45 del 1 settembre per l’incendio che ha distrutto una abitazione e danneggiato quella confinante, nella strada vicina a Monte San Pietro.

Sul posto due autobotti e un carro degli autoprotettori, oltre ai carabinieri di Bracciano e al personale del 118.

Da quanto si apprende, nessuno sembra sia rimasto ferito o intossicato, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per stabile le cause dell’incendio.