Incendio sul balcone di un appartamento

Fumo in pieno centro a Villanova di Guidonia, popolosa frazione del comune della Città dell'Aria. Questa la segnalazione fatta dai residenti a una pattuglia del commissariato di Tivoli in servizio di controllo del territorio. A scaturirlo un incendio divampato sul balcone di un appartamento.

Le fiamme nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo da un'abitazione al terzo piano di una palazzina della via Maremmana Inferiore, altezza incrocio via Ciro Menotti. Richiesto l'intervento agli agenti, i poliziotti sono saliti nell'appartamento e - dotati dell'estintore - hanno spento l'incendio divampato per cause in via di accertamento da alcuni materiali plastici che si trovavano sul balcone.

Lievemente intossicato uno dei poliziotti, poi recatosi all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli per accertamenti. Nessuno è rimasto ferito.