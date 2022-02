Scaldino in corto circuito provoca un incendio e distrugge un appartamento

Un ragazzo ferito in ospedale. E' il bilancio di un incendio scoppiato stanotte in un appartamento al Villaggio Olimpico. Ad essere trasportato in ospedale un 19enne, con un'altra persona tratta in salvo dai soccorritori che non è dovuta ricorrere alle cure mediche. A provocare l'incendio un corto circuito ad uno scaldino.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 3:30 della notte fra il 20 ed il 21 febbraio in un'abitazione al quarto piano di una palazzina di sette livelli in largo Messico. Nella strada del quartiere del II municipio sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e l'ausilio dell'autoscala e di una botte assieme alla polizia.

Due le persone tratte in salvo dai soccorritori. Ad avere la peggio un 19enne rimasto lievemente ustionato e trasportato in codice giallo al policlinico Umberto I. Spente le fiamme dai pompieri, l’appartamento andato a fuoco è stato completamente distrutto ed è stato dichiarato inagibile come l'abitazione sottostante del terzo piano.

Secondo i primi riscontri le fiamme sarebbero divampate in seguito al corto circuito di uno scaldino. Sull'incendio accertamenti in corso da parte degli agenti del commissariato Salario di polizia.