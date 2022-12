Incendio in una palazzina: le fiamme partite dal frigorifero, due intossicati

Incendio a Villaggio Prenestino. Le fiamme sono divampate in una palazzina di via Castel di Sangro. A provocarle un frigorifero andato in cortocircuito. Due le persone intossicate.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 12:30 di lunedì 19 dicembre. Sulla strada senza uscita della periferia est della Capitale sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Scaturite dall'elettrodomestico che si trovava sulle scale, l'incendio ha interessato l'androne ed il piano terra dell'immobile, dichiarati temporaneamente inagibili.

Spente le fiamme due persone sono rimaste lievemente intossicate.