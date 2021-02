Incendio in villa a Casal Palocco: le fiamme divampate dalla sala hobby

L'intervento dei pompieri e dei carabinieri in via Anassimene di Mileto

Incendio a Casal Palocco. A prendere fuoco una villa di via Anassimene di Mileto. Le fiamme sono divampate intorno alle 12:00 di venerdì mattina dal piano seminterrato adibito ad ufficio e sala hobby per cause in via di accertamento.

Ad accorgersi dell'incendio la domestica in servizio nell'abitazione, una donna dello Sri Lanka. Richiesto l'intervento dei soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e l'ausilio di tre autobotti.

Imponente l'incendio, alimentato dalle strutture in legno presenti nella villa di Palocco. Medicata sul posto dal personale del 118 la domestica, gli accertamenti sulle cause dell'incendio sono affidati ai carabinieri della locale stazione dell'Arma.