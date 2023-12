Incendio al galoppatoio di Villa Borghese: in fiamme due stalle

Incendio a Villa Borghese. Alta la colonna di fumo conseguenza delle fiamme divampate nel primo pomeriggio di oggi nell'area del galopppatoio. Il rogo ha interessato due stalle in disuso ed ha preso forza rapidamente.

Sono state numerose le richieste d'intervento al 112 a partire dalle 13:00. In viale del Galoppatoio sono intervenuti i vigili del fuoco, i poliziotti del distretto Trevi e gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale. Circoscritto l'incendio, i pompieri hanno poi domato le fiamme divampate nelle due strutture in legno e messo in sicurezza l'area.

Restano da accertare le cause, nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Intervento simile era avvenuto lo scorso 2 novembre sempre nell'area del galoppatoio di Villa Borghese. Anche in qual caso a bruciare furono due strutture il legno, adibite e luogo di ricovero per animali ma di fatto utlizzate come alloggio di fortuna da alcuni senza dimora.