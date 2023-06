Incendio a Villa Borghese: colonna di fumo visibile in diversi quartieri di Roma

Un incendio e una maxi colonna di fumo grigio che si innalza da Villa Borghese, visibile in gran parte di Roma. Momenti di paura nella serata di sabato 10 giugno. Un rogo è scoppiato poco dopo le venti all'altezza di viale di Villa Medici, nella strada che attraversa il polmone verde e che incrocia con viale delle Magnolie.

A bruciare un gabbiotto in legno, ormai in disuso, utilizzato come parcheggio per biciclette e alloggio per cavalli. I vigili del fuoco accorsi hanno spento le fiamme. Sul posto anche la polizia di Stato con gli agenti del distretto di Trevi che ora indagano per determinare le cause dell'incendio. La villa storica non avrebbe subito danni.