Incendio nel piazzale della tipografia: in fiamme un gommone ed un furgone

/ Via Lago di Albano

Incendio domenica sera a Villa Adriana di Tivoli. L'intervento dei soccorritori nel piazzale esterno di una tipografia del Comune della provincia nord est della Capitale. A prendere fuoco un gommone parcheggiato nell'area con le fiamme che hanno poi interessato un furgone.

La richiesta d'intervento al 112 da via Lago di Albano. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco della Caserma di Villa Adriana hanno spento le fiamme propagatesi da un gommone lungo circa 7 metri che si trovava sotto una tettoia dove erano depositati materiali vari con il rogo che ha poi interessato un furgone, un Renault Master, rimasto parzialmente danneggiato.

Spente le fiamme, sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Tivoli Terme. Sconosciute al momento le cause, con gli investigatori dell'Arma che al momento non escludono nessuna ipotesi.