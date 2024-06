Incendio a Roma, sterpaglie in fiamme a Villa De Sanctis. Colonna di fumo su tutta la zona

C’è una nuvola di fumo grigio che dalle ore 19 è possibile vedere nella zona est della città. La coltre di fumo sta mettendo in allerta i cittadini. La zona è quella di Villa De Sanctis.

A prendere fuoco sono delle sterpaglie in un’area che non è particolarmente distante dalla stazione Teano della Metro C. Sul posto sono già arrivate ed entrate in azione con i relativi idranti tre squadre dei vigili del fuoco.