Incendio a Vigne Nuove, prende fuoco un monopattino e va in fiamme la rotatoria

Incendio sabato pomeriggio a Vigne Nuove, nel III Municipio. Un monopattino elettrico ha preso fuoco tra via Baseggio e via Vigne Nuove. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma a causa dell’incendio si è bruciata anche parte della sterpaglia nell'area verde circostante alla rotonda. Sul posto la protezione civile Anvvfc CAER Protezione Civile OdV, AVS Cosmos – Associazione Volontari Soccorso – Odv e FUKYO OdV Protezione Civile, intervenuti per spegnere le fiamme.