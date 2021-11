Camper a fuoco su viale della Serenissima

Paura nella serata di ieri a Roma su viale della Serenissima, nei pressi dell'omonima stazione. All'altezza di via Andriulli, al Collatino, un camper ha preso fuoco poco dopo le 20. "Si è sentita distintamente una forte esplosione", fanno sapere dei residenti della zona. Anche nella vicina Centocelle udite le esplosioni.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco con due squadre. Trenta minuti per spegnere il rogo nel quale, per fortuna, non si sono registrati feriti.