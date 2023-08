Incendio a San Lorenzo: fumo sotto la sopraelevata

Incendio nella notte a San Lorenzo. A prendere fuoco un cumulo di rifiuti, fra cui un materasso, abbandonati sotto uno dei piloni che attraversa la sopraelevata che costeggia il quartiere universitario romano.

L'intervento di vigili del fuoco e polizia poco dopo le 23:00 di giovedì trenta agosto in viale dello Scalo di San Lorenzo, altezza largo Settimio Passamonti. Qui un materasso ha preso fuoco per cause in via di accertamento. Un incendio sotto uno dei piloni della tangenziale, a quell'ora già chiusa al transito notturno dei veicoli - esclusi quelli di emergenza.

I pompieri intervenuti sul posto hanno domato le fiamme che hanno danneggiato la fiancata di un camper parcheggiato lungo il viale che conduce a Porta Maggiore. Da accertare le cause.