Incendio in appartamento, le fiamme partite da un phon: evacuati i residenti. Ferito un uomo

Paura al quartiere Africano dove è divampato un grosso incendio. Le fiamme nella tarda mattinata di martedì da un appartamento al sesto piano di una palazzina di sette livelli in viale Libia, con ingresso al civico 6 di via Roccantica. Evacuati i residenti ad avere la peggio è stato il proprietario dell'abitazione, un 66enne, trasportato all'ospedale Sant'Eugenio in codice giallo dall'ambulanza del 118. Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero partite da un phon andato in corto circuito. Lievemente intossicati altri abitanti dello stabile, medicati sul posto dal personale sanitario.

La richiesta d'intervento al 112 poco dopo le 12:30 del 5 aprile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, il 118 e la polizia di stato. Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi viale Libia è stata chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso fra piazza Gondar e piazza Gima.