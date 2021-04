Incendio all'Appio Claudio, in fiamme tavolini e sedie in un bar. Ipotesi dolosa

Le fiamme in viale Giulio Agricola

Saranno le telecamere a fornire le risposte in merito a chi o cosa ha originato l'incendio sviluppatosi all'esterno di un bar nella serata di ieri in zona Appio Claudio. Siamo in viale Giulio Agricola e qui, poco dopo le 23, le sirene di carabinieri e vigili del fuoco hanno rischiarato la notte. Colpa di un incendio che ha interessato tavolini e sedie poste all'esterno della struttura, al civico 41.

Non ci sono stati feriti o danni agli appartamenti immediatamente sopra o alle auto parcheggiate in strada. Domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno affidato i rilievi ai carabinieri della stazione di Cinecittà. La tipologia d'incendio sembra lasciare pochi dubbi all'ipotesi dolosa. A dipanare il mistero saranno le numerose telecamere presenti in zona.