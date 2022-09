Incendio in viale Etiopia, 4 appartamenti in fiamme e 5 feriti: salvati residenti del palazzo rimasti intrappolati

Incendio nel pomeriggio di martedì 13 settembre in viale Etiopia, a Roma. A bruciare, secondo quanto apprende RomaToday, 4 appartamenti tra il sesto e il settimo piano all'altezza del civico 8. Cinque i feriti. Nessuno in maniera grave. Sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre, la polizia locale con il gruppo Parioli, i carabinieri della compagnia Parioli ed il personale del 118.

Le fiamme hanno interessato anche il vano ascensore. Per cause verosimilmente accidentali in corso di accertamento, l'incendio sarebbe partito dal 6° piano. Evacuato lo stabile in via precauzionale dai carabinieri e dai vigili del fuoco intervenuti. Concitate le operazioni di soccorso.

Alcune persone, rimaste intrappolate nei propri appartamenti dall'intenso fumo sprigionato dalla combustione, sono state salvate dai propri appartamenti dai pompieri e dai carabinieri che hanno portato in braccio alcuni bambini. Altre sono state trasportate giù con l'autoscala. Quattro persone sono rimaste lievemente intossicate ed una lievemente ustionata ad un braccio ed alla fronte e trasportata in ospedale. Si lavora per gli accertamenti e valutare eventuali danni strutturali e stabilire le cause che hanno scaturito l'incendio.