Incendio a Spinaceto, evacuata una palazzina popolare

Paura nel pomeriggio di martedì 24 maggio a Spinaceto, dove in viale dei Caduti per la Resistenza si è verificato un incendio. A bruciare, intorno alle 16:30, i locali cantina e adibiti allo spurgo delle acque della palazzina popolare.

Per consentire le operazioni di spegnimento, gli appartamenti sono stati fatti evacuare. A gestire le operazioni le polizia, che indaga anche per determinare le cause del rogo. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi. Secondo quanto si appreso, sarebbero rimaste danneggiate le guaine e le coperture della tubature idriche del palazzo. Nessuno è rimasto ferito. Le persone sono rientrate in casa intorno alle 23 circa.