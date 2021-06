Incendio a Talenti, salvata un'anziana: evacuati temporaneamente 60 residenti

Paura a Talenti per un incendio scoppiato in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo via Zuccoli. Le fiamme, sono scoppiate per cause ancora da appaurare, intorno alle 21. Salvata un'anziana di 89 anni, rimasta intrappolata, e poi portata in ospedale. La donna non sarebbe in gravi condizioni.

Sul luogo del rogo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia di stato di San Basilio e Fidene. L'incendio ha distrutto la cucina e danneggiato anche parte degli arredi dell'appartamento in questione. Durante le fasi di spegnimento, per precauzione, l'edificio è stato evacuato con i sessanta residenti del palazzo scesi in strada, per poi rientrare al termine delle operazioni.