Incendio a Fidene, fiamme in un appartamento: il proprietario ustionato e intossicato

Ancora un incendio in un appartamento a Roma. Questa volta le fiamme sono scoppiate al civico 62 di via Vittorio Caprioli. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti, che dalle 20 di domenica hanno lavorato per ore per spegnere il rogo.

Le fiamme, alte, hanno causato anche qualche scoppio. L'incendio ha interessato attico e superattico del palazzo. L'appartamento è stato interdetto in attesa delle verifiche che verranno fatte oggi. Il proprietario, leggermente intossicato, ha riportato lievissime ustioni. Non sarebbe in pericolo di vita.

Un altro incendio era scoppiato, intorno alle 20 di sabato 6, in un appartamento al secondo piano di uno stabile, in via Guido Figliolini, nella zona di Cinecittà est. Poi, ancora, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile in una palazzina in via Mario Vinciguerra 550, a Trigoria. Venerdì, invece, il rogo in cui perse la vita Ernesto Taturi, il dentista dei vip. Incendi che stanno mettendo sotto stress i vigili del fuoco a corto di personale e mezzi.