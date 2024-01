Incendio all'Alessandrino, fiamme in un appartamento: evacuato condominio

Paura nella mattinata di oggi a Roma, all'Alessandrino, per un incendio scoppiato verso le 10:30 circa in via Vitaliano Ponti 42. Le fiamme sono partite dall'interno di un appartamento posto al piano terra abitato da un 24enne italiano rimasto illeso. Sono intervenuti i vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme che hanno interessato solo la camera da letto, e i carabinieri della stazione Alessandrina.

Il ragazzo è uscito autonomamente dall'abitazione ed è rimasto illeso. Precauzionalmente sono stati evacuati gli altri sette appartamenti del condominio.