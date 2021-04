Incendio a Selva Candida, brucia appartamento: salvata una famiglia

Incendio ieri sera alle 22 circa in una casa a tre piani in via Virginia Tonelli, in zona Selva Candida. Per cause da accertare, le fiamme partite dal seminterrato hanno iniziato a coinvolgere il resto della casa: il proprietario è riuscito a uscire con la moglie e la figlia. Nessuno è rimasto ferito. La casa ha riportato ingenti danni ed è stata dichiarata inagibile. Sul posto i Carabinieri della Stazione Casalotti.