Doppio Incendio a Trigoria, fiamme dal garage di una palazzina: un intossicato e 50 persone evacuate

Un intossicato e 50 persone che non possono rientrare nelle proprie case: è il bilancio dell’incendio scoppiato nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile in una palazzina in via Mario Vinciguerra 550, a Trigoria.

Gli interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti due volte: la prima intorno a mezzanotte, per spegnere un incendio al secondo piano dello stabile. La seconda, circa tre ore dopo, alle 3 del mattino: le fiamme, in questo caso provenivano dal garage del palazzo. Al momento sono ancora sconosciute le cause dei roghi. I residenti, circa 50 persone, sono stati evacuati dalle proprie case e, almeno per ora, non potranno rientrarci: il palazzo è stato dichiarato inagibile. Un uomo è rimasto intossicato ed è stato portato al Campus Biomedico.

Fiamme anche a Cinecittà

Un altro incendio è scoppiato, intorno alle 20 di sabato 6, in un appartamento al secondo piano di uno stabile, in via Guido Figliolini, nella zona di Cinecittà est. Il rogo ha fatto scattare l'allarme e la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende a causare l'incendio sarebbe stato un corto circuito ad un congelatore.