Incendio al Laurentino, fiamme in palazzo: residenti evacuati

Incendio in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo in via Giorgio Vigolo in zona Laurentino. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di Roma Capitale. Tutti i residenti del palazzo sono stati fatti evacuare e la vicina via Alberto Moravia è stata chiusa al transito.

Tante le chiamate di chi vive lì. I militari della stazione Cecchignola arrivati sul posto hanno notato il fumo e le fiamme all'ultimo piano dello stabile. I pompieri per raggiungere l'appartamento con porta blindata, sono passati dal balcone dove appunto era scoppiato il rogo per un probabile corto circuito e che aveva incendiato anche un cumulo di materiali accatastato. Tanta la paura. Nessuno è rimasto ferito.