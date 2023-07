Incendio in appartamento: salvata anziana e la sua badante

Paura all'Appio Latino per un incendio in un appartamento. Verso le 22 di martedì sera si è sviluppato un incendio in via Vetulonia 38, al piano rialzato. Le fiamme, secondo quanto appreso, sarebbero scoppiate probabilmente da cortocircuito del quadro elettrico, posto all'ingresso.

L'anziana proprietaria di 83 anni e la badante di 37 anni, una volte viste le fiamme sono uscite dalla portafinestra sul retro, trovando rifugio nel terrazzo di pertinenza dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giovanni e della compagnia Casilina che hanno aiutato le donne a raggiungere la strada. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e personale del 118. Precauzionalmente sono stati evacuati gli altri appartamenti. Per fortuna nessun ferito. L'appartamento dell'anziana è rimasto parzialmente danneggiato dalle fiamme.