L'incendio scoppiato da una candela profumata, i condomini trovano riparo sul terrazzo

Momenti di paura alle 4 del mattino di oggi, lunedì 14 marzo, a Roma. In via di Tor de Schiavi, all'altezza del civico 230, un incendio un appartamento ha costrette sette persone di una palazzina a salire sul terrazzo per trovare riparo a seguito del fumo inalato.

A fare scoppiare l'incendio, secondo quanto ricostruito, una candela profumata lasciata accesa vicino una libreria. Sul posto il personale medico del 118, la polizia di Stato e i vigili del fuoco con la squadra ta/6.

L'appartamento interessato dal rogo è stato reso inagibile. Otto case invece sono state evacuate temporaneamente, mentre sono stati interdetti un appartamento al quarto e uno al quinto piano per danni ai solai. Non risultano persone ferite.