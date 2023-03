Incendio in un appartamento: salvata una donna

Paura nella notte tra il 12 e il 13 marzo a Roma, per un incendio scoppiato in via Antonio Tadini, all'altezza del civico 80, in zona Ponte Galeria. Alle ore 00:50 circa, sul posto si sono recate la squadra VVF 4/A del distaccamento La Pisana dei vigili del fuoco, la polizia di Stato e il 118.

Le fiamme hanno coinvolto un appartamento al piano terra. Il rogo ha interessato una parte della cucina, Una donna è stata soccorsa e affidata ai sanitari in buone condizioni. Non ci sono stati danni strutturali.