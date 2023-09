Corto circuito in un ufficio, in fiamme appartamento ai Parioli

Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito ai Parioli dove nella notte, in un ufficio in quel momento vuoto, si è sviluppato un incendio. Siamo al quarto piani di un palazzo di via Stoppani. Qui all'una di notte, una pattuglia dei carabinieri in transito, è stata fermata dai residenti dell'attico posto al piano superiore. Segnalavano un incendio di grosse dimensioni che ha reso necessario la chiamata e quindi l'intervento dei vigili del fuoco.

Domate le fiamme e accertati i danni e l'assenza di feriti, si è appurato che a scatenare il rogo sarebbe stato un corto circuito. In corso ulteriori accertamenti.