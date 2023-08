Incendio al Tuscolano, rogo negli ex depositi delle ferrovie ora occupati. Cane trovato morto tra le fiamme

Momenti di paura per un incendio che si è sviluppato questa mattina in via della Stazione Tuscolana, all'altezza del civico 28 in alcuni locali delle ferrovie dello Stato adibiti a deposito e occupati abusivamente da diverse persone senza dimora. Intorno alle 8:45 l'allarme dato da un passante, un vigile del fuoco in pensione.

Sul posto i pompieri con la squadra 3/A e l'autobotte Ab/12. Il personale dei soccorsi giunto posto dopo aver spento l'incendio e aver messo in sicurezza alcune bombole di gpl, ha recuperato all'interno un cane privo di vita. I locali sono stati dichiarati inagibili. Non ci sono stati feriti. Sul posto era presente anche la polizia di Stato.