Incendio a Tor Bella Monaca, fiamme in un appartamento: salvata un'anziana

Paura a Tor Bella Monaca dove alle ore 10:30 circa di oggi, la sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato due squadre, la 10A e 12A, un'autoscala, un'autobotte ed il carro teli, per un'incendio appartamento in Via giovanni Battista Scozza,15E.



Il rogo, partito al terzo piano di uno stabile di sette, ha interessato l'interno dell'abitazione. Le squadre intervenute hanno tratto in salvo una signora anziana assicurandola alle cure del 118, al momento le sue condizioni sono buone. Non ci sono danni strutturali.