Dopo l'incendio di via Scorticabove scattano i rilievi per l'aria. Il Comune di Roma: "Tenere le finestre chiuse"

Dopo il maxi rogo scoppiato nella notte in un capannone industriale nei pressi di via Scorticabove, all'altezza di via Pieve Torina, scono scattati i controlli per esaminare la qualità dell'aria. L'incendio ha colpito la zona tra il IV e V Municipio, nei pressi di San Basilio. Subito dopo le fiamme sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco, la polizia di Stato, i carabinieri, la polizia locale e la protezione civile.

Il personale Arpa è intervenuto già nella notte una prima volta per i sopralluoghi e successivamente per l'installazione di un campionatore per il monitoraggio della qualità dell'aria. "Sono andati a fuoco entrambi i capannoni di proprietà di una ditta di autotrasporti - ha commentato il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti - Delle 4 navate, ne sono andate a fuoco quasi interamente 3, soltanto una non è stata toccata dall'incendio".

E poi, ancora, su Facebook , ha aggiunto: "Uno di questi capannoni era in affitto a una persona di nazionalità cinese che lo utilizzava come deposito di materiali natalizi, ma dalle esplosioni udite, fa pensare che ci fosse anche altro. Le indagini faranno il loro corso. Non ci sono morti o feriti. L’incendio è sotto controllo, ma ci vorranno diverse ore prima che tutto tornerà alla normalità. Il fumo va in direzione opposta al centro abitato e soprattutto va molto in alto, i rilevatori Arpa sono al lavoro".

A proposito della qualità dell'aria il Campidoglio ha emesso le prime linee guida: "Si raccomanda, a titolo precauzionale, alla popolazione presente o in transito nel raggio di un chilometro dalla zona dell’incendio di non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio, mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti, non utilizzare al momento i condizionatori d’aria a presa esterna e in caso di emergenza contattare il 112".

Nel frattempo continuano le fasi di spegnimento. I vigili del fuoco continuano a lavorare con tre squadre, 3 autobotti, due chilolitriche di cui una da 10mila litri e con il supporto della protezione civile.