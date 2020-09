Incendio in via Satrico: donna trovata morta nell'appartamento andato in fiamme

Tragedia in via Satrico dove una donna è morta in seguito ad un incendio divampato nel suo appartamento. E' accaduto nel corso della notte in un'abitazione al quarto piano al civico 11 della strada del quartiere Appio Latino.

La chiamata ai soccorsi intorno alle 3:30 della notte fra il 21 ed il 22 settembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra 3A, il funzionario di servizio, gli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale e le pattiglie della Polizia del Reparto Volanti e dei commissariati Appio, Romanina e San Giovanni. Una volta entrati nell'abitazione i pompieri hanno trovato la donna priva di vita nella stanza da letto, inutile ogni tentativo di soccorso.

Da accertare le cause dell'incendio, con gli investigatori della polizia scientifica che stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. A scopo precauzionale sono stati evacuati circa 50 residenti, rientrati nelle loro abitazioni una volte terminate le operazioni di messa in sicurezza dello stabile. Nessun'altro degli abitanti è rimasto ferito né intossicato.

Gli agenti della municipale intervenuti sul posto hanno provveduto a fornire assistenza alloggiativa ai residenti della palazzina interessata dall'incendio. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della casa con la salma della vittima messa a disposizione dellì'Autorità Giuduiziaria.

Spento l'incendio, oltre all'appartamento andato distrutto dalle fiamme, una seconda abitazione al piano sopra a quella dove è divampato l'incendio è stata dichiarata inagibile, con l'inquilina che ha trovato alloggio presso alcuni parenti.

Per consentire l'intervento dei soccorritori via Satrico è stata interdetta al traffico da via Acaia a piazza Epiro.