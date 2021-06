Incendio al Laurentino, fiamme al quinto piano di una palazzina: salvata una persona

Paura al Laurentino per un incendio al quinto piano di una palazzina al civico 135 in via Salvatore Quasimodo. Sul posto i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire anche con l'autoscala e il carro teli. Una persona che era all'interno dell'abitazione è stata salvata e portata dal 118 in ospedale.

Per permettere le operazionie, l'abitazione sottostante è stata interdetta parzialmente mentre l'appartamente dove è scoppiato il rogo - le cui cause sono al vaglio degli inquirenti - è stato evacuato e dichiarato temporaneamente inagibile.