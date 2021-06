Quartiere Africano, incendio al sesto piano: appartamento dichiarato inagibile

Incendio in un appartamento al sesto piano di una palazzina al civico 41 di via Alfonso Rendano. L'abitazione coinvolta dalle fiamme è stata dichiarata inagibi e, fortunatemente, nessuna persona è rimasta ferita. Non sono però mancati i disagi per via del denso fumo sprigionato dalla combustione che ha invaso le scale condominiali.

Intervenute sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Nomentano (6/A) e Centrale (1/A) con l'ausilio di una botte (AB/9), dell'autoscala (AS/6) e del carro autoprotettori (TA/6). Sul posto presenti anche diverse ambulanze, personale della polizia di stato, quello di Roma capitale e i tecnici di Italgas.