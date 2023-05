Il piromane di Monteverde colpisce ancora: in fiamme tre cassonetti e un'auto

Ancora cassonetti in fiamme in zona Monteverde. Lunedì mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ramazzini, all’altezza del civico 45, per spegnere un rogo che ha coinvolto tre cassonetti e danneggiato anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

La segnalazione è arrivata poco prima delle 9 da parte di alcuni passanti. Una volta arrivati sul posto, i pompieri hanno subito avviato le operazioni di spegnimento e nel giro di poco tempo l’incendio è stato domato. La macchina, però, era ormai irrimediabilmente danneggiata. Presenti anche gli agenti della polizia locale del gruppo Monteverde per regolare il traffico.

Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate, ma è molto probabile che si tratti di un atto doloso. Lo scorso 5 aprile altri cassonetti erano stati dati alle fiamme sulla Gianicolense, a poche centinaia di metri di distanza, e anche in quel caso era andata quasi completamente distrutta una macchina parcheggiata nelle vicinanze.