Incendio a Villa Spada: in fiamme un appartamento con 7 persone all'interno

Serata di paura nella zona di Villa Spada, quartiere del III municipio a ridosso della via Salaria. Un appartamento è andato a fuoco a piazza dei Vocazionisti, al civico 232. A bruciare un alloggio al quarto piano di una palazzina di sette. A lanciare l'allarme i residenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza cinque delle sette persone abitanti all'interno. Un intervento reso più complicato dal fatto che due dei residenti erano disabili, circostanza che ha comportato la necessità di sollevare l'autoscala.

Salvati dai vigili del fuoco, una delle due persone è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Altre due, per inalazioni da fumo, sono state condotte in codice giallo al Gemelli e a Villa San Pietro.

Secondo quanto si apprende le fiamme sarebbero scaturite da un materasso di una camera da letto. Da lì il fumo ha avvolto l'intero appartamento, dichiarato inagibile. Sul posto anche la polizia di stato.