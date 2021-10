Incendio in un cantiere nel quartiere Africano, le fiamme danneggiano tre auto

Incendio, in un cantiere in via del Poggio Mirteto - nel quartiere Africano - con le fiamme che hanno danneggiato tre auto parcheggiate davanti una palazzina. È quanto successo all'alba di oggi, mercoledì 20 ottobre, intorno alle 5 del mattino. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, ed i carabinieri della compagnia dei Parioli che indagano.

Stando a quanto ricostruito dai militari, le fiamme sono partite da una serie di materiali accatastati in un cantiere, davanti una palazzina. L'incendio, incontrollato in un primo momento, ha così danneggiato tre auto e annerito le pareti del palazzo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Chi indaga al momento non esclude nessuna pista. Al lavoro anche per accertare eventuali responsabilità della ditta che sta facendo i lavori nel cantiere.