Incendio a Corcolle, fiamme in un appartamento: evacuate sei persone

Pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenute per un incendio divampato in un appartamento in via Ov, questa mattina intorno alle 11. Gli agenti, oltre ad occuparsi della sicurezza delle persone presenti, hanno attivato le procedure di assistenza alloggiativa che si sono rese necessarie per due nuclei familiari. In corso accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco per stabilire le cause dell'incendio.