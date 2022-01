Via Nomentana, corto circuito alla lavastoviglie: fiamme in un appartamento

Paura su via Nomentana dove poco dopo la mezzanotte un incendio ha distrutto, quasi completamente, un appartamento posto al quinto piano di un palazzo al civico 126. Siamo nel quartiere Nomentano, all'altezza dell'incrocio con viale XXI aprile. Qui una coppia di anziani - lui 80 anni, lei 79 - poco dopo la mezzanotte ha lanciato l'allarme per un incendio in un appartamento al quinto piano.

Immediati i soccorsi, con i vigili del fuoco che dopo poco meno di un'ora hanno spento le fiamme grazie al lavoro di due squadre e due autobotti. Evacuato l'appartamento che ha riportato danni, secondo quanto si apprende, a due terzi della struttura.

Sul posto anche i carabinieri della stazione Nomentana e del nucleo radiomobile. Dai primi accertamenti sembrerebbe che ad originare l'incendio sia stato un cortocircuito dalla lavastoviglie.

Video di Giulia C.