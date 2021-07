Incendio a Primavalle: salvato ragazzo di 13 anni intrappolato in casa

Paura giovedì mattina a Primavalle dove un ragazzino di 13 anni è rimasto bloccato nella casa dove è divampato un incendio. Rimasto leggermente intossicato il giovane è stato poi salvato dai pompieri.

La richiesta d'intervento ai vigili del fuoco poco dopo le 10:00 di giovedì 1 luglio per un incendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via dei Monti di Primavalle. All'arrivo sul posto la squadra 8A della caserma di Monte Mario è riuscita ad entrare nell'abitazione dalla porta principale ed a portare in salvo il 13enne rimasto leggermente intossicato ed assicurato per le cure del caso al personale sanitario.

Estinto l'incendio che ha riguardato diversi ambienti dell'appartamento, lo stesso è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Nessun problema per le altre case che si trovano nel palazzo di cinque piani dove è divampato l'incendio. Sul posto oltre ai pompieri anche il personale del 118 e gli agenti di polizia. Svolti i primi accertamenti l'incendio sarebbe divampato in seguito ad un corto circuito di un ventilatore per cause accidentali.