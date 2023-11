Pigneto, fiamme in via Montecuccoli: appartamento inagibile

Paura all'ora di pranzo al Pigneto: un incendio al piano terra di un appartamento di via Raimondo Montecuccoli ha creato il caos nella strada che si trova nei pressi del deposito dei tram, famosa tra le altre cose per essere stata teatro della scena più iconica del film "Roma città aperta". E' stato un passante - poco dopo le 12 e 40 - a segnalare il fumo fuoriuscire dall'appartamento. Da lì l'allarme che in pochi minuti, con l'aumentare del fumo, ha coinvolto molti abitanti della palazzina interessate e di quelle limitrofe.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato dei distretti dei commissariati San Lorenzo e Sant'Ippolito. Le fiamme sono partite dalla cucina, allargandosi in poco tempo al resto dell'appartamento. A complicare le operazioni di spegnimento la resistenza posta dalla donna residente all'interno dell'appartamento, per nulla intenzionata ad abbandonare lo stabile.

Determinante è stato l'intervento dei poliziotti che hanno spinto la donna ad uscire. Un intervento costato una lieve intossicazione agli agenti. La donna è stata soccorso grazie all'ausilio di un'ambulanza: il suo appartamento è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco.