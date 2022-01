Incendio a Gregorio VII: intossicata un'anziana disabile, voleva salvare il suo cane

Domenica mattina di fuoco a due passi da San Pietro dove un'anziana disabile è rimasta intossicata dopo un incendio divampato nella sua abitazione nel tentativo di salvare il suo cane, poi morto. Tirata fuori a braccia dai carabinieri l'80enne è stata rianimata con il respiratore dal personale del 118 e trasportata d'urgenza in ospedale. Le fiamme sono divampate poco dopo le 8:00 da un'abitazione in zona Aurelio-Gregorio VII.

A richiedere l'intervento al 112 i vicini di casa dopo aver visto del fumo uscire dalla casa della donna. Nell'abitazione che si trova in un vicolo di via Monte del Gallo sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro. In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco i militari sono entrati nell'appartamento ed hanno tratto in salva l'anziana disabile. Affidata alle cure del personale dell'ambulanza è stata trasportata d'urgenza al Sant'Eugenio in condizioni gravi a causa del fumo inalato nel corso dell'incendio.

Domate le fiamme dai pompieri restano da accertare le cause, che sembrerebbero accidentali.