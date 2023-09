Paura a Val Melaina: incendio distrugge 2 appartamenti, evacuato palazzo

Alba di fuoco a Val Melaina. Un incendio ha svegliato i residenti di via Monte Cervialto. Alle 5, all'altezza del civico 177 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per un rogo in un appartamento situato al primo piano di un edificio di otto.

All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco è stato evacuato l’intero stabile per sicurezza e spento l’incendio che ha mandato distrutto l’appartamento interessato ed in parte quello al piano soprastante. Al termine dell’intervento i due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Non risultano feriti: il 118 ha assistito sul posto alcune persone leggermente intossicate dal fumo ed in stato di agitazione. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Urbana.