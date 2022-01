Scoppia incendio in un appartamento per una sigaretta: salvata una donna. Morti tre gatti

Paura nella serata di giovedì 20 gennaio, nella zona di San Lorenzo, quando un incendio è scoppiato in un appartamento in via Mondino de Luzzi, a pochi metri da viale Ippocatre. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 21:30. Sul posto, allertati dai vicini, i vigili del fuoco e la polizia.

Ed è stato proprio uno dei condomini, ad entrare per primo nell'appartamento e salvare la donna di 57 anni che abita lì. La donna, affidata al 118, non è in gravi condizioni. È rimasta lievemente intossicata. Non hanno avuto la stessa fortuna i suoi tre gatti, morti nell'incendio. Secondo una prima ricostruzione, a far scoppiare il rogo probabilmente è stata una sigaretta spenta male e lasciata sul divano.