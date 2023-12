Incendio a Roma, fiamme in una palazzina: due persone intossicate

Paura a Roma per un incendio in una palazzina nella zona della Massimina. Sul posto, in via della Massimilla 88, si sono recati i vigili del fuoco, i medici del 118 e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Ostia.

Le fiamme hanno avvolto le case intorno alle 10.45 circa. Il rogo sarebbe partito da un corto circuito. Secondo quanto appreso, l'incendio si è sviluppato all'interno di una palazzina composta da piano terra e piano rialzato. All'interno di un appartamento erano presenti un uomo e una donna, già trasportati presso l’ospedale gemelli di Roma, in codice rosso per i fumi inalati. Non sarebbero in pericolo di vita.