Incendio in una villetta: salvati due bambini e un disabile

Tanta paura e fortunatamente nessun ferito grave. Notte di fuoco nella zona di Massimina per un incendio scoppiato in una villetta in via Massimiila. Le fiamme sono esplose per cause ancora da appurare, intorno alle 20:30 di domenica 23 aprile. Sul posto il personale medico del 118, la polizia di Stato e i vigili del fuoco con le squadre 4A e 7A, con l'ausilio di un'autobotte e il TA/6.

I pompieri hanno spento il rogo al piano terra della villetta bifamiliare e salvato due bambini di 9 e 14 anni e una persona disabile di circa cinquant'anni lievemente intossicata. Tutti sono stati affidati al 118 e nessuno è in gravi condizioni. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate oltre due ore.