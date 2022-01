Candela cade sul divano e scoppia l'incendio in casa, evacuata palazzina

Una candela accesa caduta su un divano. Poi le fiamme ed il fumo. Paura in zona Giardino di Roma dove è divampato un incendio in un appartamento. Trenta le persone evacuate, tre i feriti: un'anziana e due agenti rimasti intossicati durante i soccorsi ai condomini della palazzina di quattro piani dove sono intervenuti i soccorritori.

La richiesta d'intervento al 112 poco dopo le 20:00 di domenica sera per un "incendio in appartamento con una donna che chiede aiuto". In via Mario Carotenuto sono quindi arrivati i vigili del fuoco e gli agenti del X distretto Mare. A prendere fuoco un'abitazione al secondo piano di uno stabile di quattro. Evacuati i 30 residenti presenti nell'immobile, ad avere la peggio è stata una donna di 80 anni, soccorsa da pompieri e poliziotti dopo essere caduta nel tentativo di chiamare i soccorsi una volta accortasi dell'incendio scoppiato nel salone del suo appartamento.

Domate le fiamme dai pompieri e messa in sicurezza la palazzina, dopo circa un'ora i residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Ustionata ad una mano, l'80enne è stata medicata sul posto dal personale del 118 così come due agenti, rimasti lievemente intossicati. Terminata l'ispezione i vigili del fuoco hanno quindi dichiarato temporaneamente inagibile l'appartamento dell'anziana.